В Желтом море столкнулись два судна

12 апреля 2018 09:03

Три человека погибли и еще трое пропали без вести в результате столкновения в четверг в Желтом море судна-рефрижератора водоизмещением 500 тонн под флагом Танзании и 15-тонной южнокорейской рыбацкой шхуны. Об этом сообщает береговая охрана Республики Корея, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, столкновение произошло в ночь на четверг в десяти километрах к северо-западу от острова Мэмульдо (провинция Чолла-Намдо).

Морская полиция немедленно направила на поиски людей 17 катеров и послала сигналы другим судам вблизи места аварии с просьбой помочь спасателям. Поисково-спасательная операция продолжается.

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