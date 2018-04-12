В Желтом море столкнулись два судна
12 апреля 2018 09:03 136
Три человека погибли и еще трое пропали без вести в результате столкновения в четверг в Желтом море судна-рефрижератора водоизмещением 500 тонн под флагом Танзании и 15-тонной южнокорейской рыбацкой шхуны. Об этом сообщает береговая охрана Республики Корея, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, столкновение произошло в ночь на четверг в десяти километрах к северо-западу от острова Мэмульдо (провинция Чолла-Намдо).
Морская полиция немедленно направила на поиски людей 17 катеров и послала сигналы другим судам вблизи места аварии с просьбой помочь спасателям. Поисково-спасательная операция продолжается.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
11 Апр. 09:57 20 394
-
00:41 6 190
-
11 Апр. 21:01 6 134
-
11 Апр. 19:06 4 877
-
11 Апр. 20:00 4 837