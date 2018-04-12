Восточная Гута полностью перешла под контроль сирийского правительства - ВИДЕО

12 апреля 2018 10:48

Восточная Гута полностью перешла под контроль властей Сирии, правительственные войска установили контроль над последним оплотом боевиков в провинции - городом Дума, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление начальника российского центра по примирению враждующих сторон Юрия Евтушенко.

В Думу направят подразделения российской военной полиции. Они будут следить за правопорядком при передаче города под контроль официального Дамаска, передает Day.Az со ссылкой на aif.ru.

Боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" продолжают вывозить из города. Их эвакуация должна завершиться в ближайшее время. Всего из Думы было выведено более 165 тысяч человек. Освобождено 250 заложников, которых удерживали боевики.

За последние пять дней в Восточной Гуте не было зафиксировано ни одной вооруженной провокации со стороны боевиков.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
Восточная Гута полностью перешла под контроль сирийского правительства

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az