Восточная Гута полностью перешла под контроль сирийского правительства - ВИДЕО
Восточная Гута полностью перешла под контроль властей Сирии, правительственные войска установили контроль над последним оплотом боевиков в провинции - городом Дума, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление начальника российского центра по примирению враждующих сторон Юрия Евтушенко.
В Думу направят подразделения российской военной полиции. Они будут следить за правопорядком при передаче города под контроль официального Дамаска, передает Day.Az со ссылкой на aif.ru.
Боевиков группировки "Джейш аль-Ислам" продолжают вывозить из города. Их эвакуация должна завершиться в ближайшее время. Всего из Думы было выведено более 165 тысяч человек. Освобождено 250 заложников, которых удерживали боевики.
За последние пять дней в Восточной Гуте не было зафиксировано ни одной вооруженной провокации со стороны боевиков.
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