Минобороны РФ рассекретило уникальные документы о службе Гагарина - ВИДЕО

Минобороны России опубликовало уникальные документы об офицерской службе первого космонавта Юрия Гагарина, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В рассекреченном архиве его служебная характеристика, приказы о присвоении званий, план командировок, и впервые доступ открыли к учетно-послужной карте Гагарина. В ней все его места службы и должности. Такой подарок военные сделали ко Дню космонавтики, который сегодня отмечается в России. Поздравления летят со всего мира и даже из космоса. Обращение к своим коллегам записали командир 55-й экспедиции на МКС Антон Шкаплеров и бортинженер Олег Артемьев.

"Каждый, кто посвятил себя космосу, сегодня вспоминает самые важные моменты истории. Поздравляем всех инженеров, конструкторов, медиков, биологов, всех россиян", - сказал Антон Шкаплеров.

По всей стране в планетариях, музеях и университетах пройдут тематические лекции. На них расскажут о последних космических достижениях. В Москве центром притяжения станет ВДНХ, где открывают обновленный павильон "Космос".

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