США могут открыть посольство в КНДР

Администрация США обсуждает возможность открытия посольства в Пхеньяне в случае конкретных шагов КНДР по ее денуклеаризации, сообщает со ссылкой на неназванные источники южнокорейская газета "Тона ильбо", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На 27 апреля намечен межкорейский саммит между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, после чего в мае предполагается провести встречу Ким Чен Ына с Дональдом Трампом.

"Администрация Дональда Трампа в США приступила к разработке плана на случай, если Северная Корея пойдет на конкретные меры по денуклеаризации", - пишется в этой связи в интернет-версии "Тона ильбо".

По ее словам, если переговоры Северной Кореи и США на высшем уровне пойдут хорошо, в Вашингтоне прежде всего рассматривается предложение о частичной "нормализации отношений".

"Администрация Трампа при подготовке к переговорам с Северной Кореей обсуждала такие меры, как открытие координационных представительств в Вашингтоне и Пхеньяне, предоставление гуманитарной помощи Северной Корее, учреждение посольств между двумя странами", - утверждает издание. Однако, отмечает она со ссылкой на источники, из-за нынешних санкций экономическая помощь США для КНДР исключена.

Месяц назад эта же газета написала, что Ким Чен Ын выразил "сильное желание" подписать мирный договор с США и установить дипломатические отношения между двумя странами.

Предложение о заключении мирного договора с США северокорейские власти выдвигают уже давно, еще со времен деда Ким Чен Ына, первого президента КНДР Ким Ир Сена. В Вашингтоне до сих пор отказывались даже обсуждать такую возможность, поскольку США связаны союзническими обязательствами с Республикой Корея, по законам которой Северная Корея представляет собой даже не государство, а запрещенную "антигосударственную организацию".

При президенте США Билле Клинтоне американцы вели переговоры с КНДР об установлении дипломатических отношений некоторое время спустя после заключения в 1994 году первой сделки о прекращении северокорейской ядерной программы.

Тогда рассматривалась возможность открытия посольства Соединенных Штатов в Пхеньяне в здании бывшего посольства ГДР, в котором потом расположилась дипломатическая миссия Швеции, представляющей интересы США в КНДР. Однако после смены власти в Америке и появления правительства Джорджа Буша эти планы были сорваны.

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