Эрдоган обсудит с Путиным кризис в Сирии

12 апреля 2018 14:35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным по телефону в четверг обострение кризиса в Сирии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы обеспокоены тем, что Сирия стала ареной борьбы. Надеюсь, этот кризис будет преодолен. Вчера я говорил с (президентом США Дональдом) Трампом, сегодня у меня беседа с Путиным", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

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