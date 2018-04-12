Эрдоган обсудит с Путиным кризис в Сирии
12 апреля 2018 14:35 229
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным по телефону в четверг обострение кризиса в Сирии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы обеспокоены тем, что Сирия стала ареной борьбы. Надеюсь, этот кризис будет преодолен. Вчера я говорил с (президентом США Дональдом) Трампом, сегодня у меня беседа с Путиным", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.
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