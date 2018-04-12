Трогательный ролик о неловком ребенке разлетелся по Сети - ВИДЕО

По Сети разлетелось видео с участием маленького мальчика, который неловко пытается принести напитки к ужину. Ребенок несколько раз падает, но не сдается и даже убирает оставшийся после беспорядок, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

Ролик набрал более 530 тысяч просмотров. Автор поста сравнил неловкое поведение ребенка с повадками выпивших взрослых, и комментаторы согласились с этим описанием.

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