Трогательный ролик о неловком ребенке разлетелся по Сети - ВИДЕО

12 апреля 2018 17:17

По Сети разлетелось видео с участием маленького мальчика, который неловко пытается принести напитки к ужину. Ребенок несколько раз падает, но не сдается и даже убирает оставшийся после беспорядок, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

Ролик набрал более 530 тысяч просмотров. Автор поста сравнил неловкое поведение ребенка с повадками выпивших взрослых, и комментаторы согласились с этим описанием.

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Трогательный ролик о неловком ребенке разлетелся по Сети

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