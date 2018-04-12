Путин и Эрдоган обсудили по телефону события в Сирии

12 апреля 2018 17:59

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Это подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Day.Az.

Ранее в администрации президента Турции сообщили о состоявшемся телефонном разговоре, отметив, что речь шла о событиях в Сирии.

"Да, был [телефонный разговор]", - сказал Песков.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az