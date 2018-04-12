Путин и Эрдоган обсудили по телефону события в Сирии
12 апреля 2018 17:59 188
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Это подтвердил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает Day.Az.
Ранее в администрации президента Турции сообщили о состоявшемся телефонном разговоре, отметив, что речь шла о событиях в Сирии.
"Да, был [телефонный разговор]", - сказал Песков.
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