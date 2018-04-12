Течение Гольфстрим ослабло до небывалого уровня, грядут климатические изменения

Гольфстрим, одно из крупнейших на планете теплых океанских течений в северной части Атлантики, сейчас ослабло до уровня, небывалого за последние 1600 лет. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на доклад, подготовленный экспертами американского Океанографического института в Вудс-Хоул и лондонского Юниверсити-колледжа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Гольфстрим, ширина которого составляет от 70 до 90 км, является частью Атлантического меридионального кругового течения, которое несет теплые воды из Мексиканского залива вдоль побережья США в Северную Атлантику, где прогревает атмосферу, а затем уходит в глубину и возвращается на юг Атлантического океана, к Антарктиде, где вновь начинает движение на север.

По оценкам авторов исследования, изучавших донные отложения в Атлантике, процесс ослабления течения начался в 1800-х годах и за последние 150 лет оно потеряло от 15 до 20% силы. Это может привести к значительным климатическим изменениям на территории Северной Америки. В частности, увеличится число наводнений, более частыми станут засухи.

Процесс ослабления Гольфстрима в ближайшее время не прекратится, предупредил руководитель группы исследователей Дэвид Торнэлли. По его оценкам, процесс "будет продолжаться в будущем в связи с продолжающимися выбросами в атмосферу больших объемов углекислого газа".