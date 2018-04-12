Пентагон: Конгресс будет уведомлен, если Трамп решит нанести удар по Сирии

Решение о нанесении ударов по Сирии в связи с утверждениями о химической атаке еще не принято, Пентагон заранее предупредит американских законодателей. Об этом заявил в четверг на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил, посвященных бюджетному запросу министерства обороны на 2019 финансовый год, министр обороны США Джеймс Мэттис, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается нашей текущей ситуации, если, как в прошлый раз, мы решим предпринять военные действия в связи с этой химатакой, то, как и в прошлый раз, немногим более года назад, мы уведомим Конгресс", - сказал он.

Мэттис считает, что атака с применением химического оружия в сирийском городе Дума имела место. Вместе с тем он заявил, что Вашингтон ищет этому доказательства.

"Я считаю, что химическая атака была и сейчас мы собираем доказательства", - заявил он, отметив, что эксперты Организации по запрещению химического оружия [ОЗХО] на месте "смогут лишь сказать, нашли ли они свидетельства применения или нет". "Но, поскольку это быстро рассеивающийся газ, то со временем становится все труднее подтвердить это", - добавил он.

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