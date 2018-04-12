Автобус с 40 детьми упал в кювет в Подмосковье - ФОТО

В подмосковном Красноармейске попал в аварию автобус с 40 детьми. Об этом Дождю сообщили в ГУ МВД по Московской области. О количестве пострадавших официально не сообщается. По данным ТАСС, пострадали 15 детей, передает Day.Az.

С автобусом столкнулся ВАЗ-2109, рассказали в ГИБДД. По данным ТАСС, водитель легкового автомобиля погиб. Виновник аварии пока неизвестен.

ДТП произошло на автомобильной дороге федерального значения А108 (Московское большое кольцо).

Как сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на очевидца, после столкновения с легковым автомобилем автобус уехал в кювет и перевернулся. Водители других машин начали доставать детей.

Водитель легкового автомобиля, протаранившего автобус с детьми в Подмосковье, выехал на встречку, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

"Автомашина ВАЗ-2108, выехав на полосу встречного движения, допустила столкновение с автобусом, привозившим детей", - сказала Врадий.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля скончался.