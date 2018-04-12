Меркель отказалась присоединяться к ударам по Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия не присоединится к военным ударам по сирийскому правительству. Об этом она заявила после встречи с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном в Берлине., сказала канцлер Ангела Меркель, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Германия не примет участия в возможном - пока не было никаких решений, я хочу подчеркнуть - военным действиям", - заявила Меркель.

При этом она подчеркнула, что поддерживает усилия Запада, направленные на то, чтобы показать, что использование химического оружия неприемлемо.

"Но мы поддерживаем все, что делается, чтобы показать, что использование химического оружия неприемлемо", - сказала Меркель.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель сошлись во мнении, что странам необходимо совместно реагировать на агрессивные действия со стороны России.

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