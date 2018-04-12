Грузовик протаранил группу пешеходов в Барселоне - ФОТО

12 апреля 2018 21:01

Инцидент произошёл на улице Араго в Барселоне. Грузовик протаранил группу из нескольких пешеходов и сбил одного мотоциклиста. По предварительным данным, причиной стали технические проблемы с тормозами, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

По данным газеты El Nacional, пострадавших шестеро вместе с водителем самого грузовика. Изданию El Periódico известно о восьми раненых, но их состояние не вызывает у медиков серьёзных опасений.

Обстоятельства происшествия выясняются.

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