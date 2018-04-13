Названа предварительная дата выборов госсекратаря США
13 апреля 2018 06:55 100
Глава комитета сената США по международным делам Боб Коркерзаявил, что голосование по кандидатуре Майка Помпео на пост государственного секретаря может состояться 23 апреля.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.
13 марта президент США Дональд Трамп объявил увольнение Рекса Тиллерсона с поста государственного секретаря. Свое решение президент объяснил тем, что они "расходятся во мнениях". После увольнения Тиллерсон назвал Вашингтон "очень подлым городом". После увольнения Трамп внес на утверждение на пост госсекретаря кандидатуру Помпео.
12 апреля Майк Помпео выступил в сенате США.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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