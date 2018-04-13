Мэй и Трамп договорились продолжать работу над «ответом» по Сирии

Премьер-министр Британии Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры и договорились продолжить работу по выработке "международного ответа" по Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает РИА "Новости".

"Они договорились о том, что важно, чтобы использование химического оружия в Сирии не оставалось безнаказанным и о необходимости препятствовать дальнейшему использованию химического оружия режимом (президента Сирии Башара) Асада. Они договорились продолжать тесную совместную работу по (выработке) международного ответа", - рассказал представитель Мэй.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп изучает данные разведки, чтобы принять решение об ответе на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе.