Сотрудников Госдепа предупредили об угрозе кибератак

Сотрудников Госдепа США предупредили о возможных кибератаках на ведомство.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Politico.

По данным издания, за месяц более двух тысяч сотрудников ведомства получили электронные письма и сообщения в соцсетях с вредоносным ПО.

Сотрудников призвали сообщать о подобных сообщениях, чтобы специалисты могли понять "масштаб кибератак против Госдепа".

"Персоналу рекомендуется быть осведомленным о подозрительной деятельности, связанной с текущими кибероперациями, направленными на Госдепартамент", - говорится в сообщении.