Сотрудников Госдепа предупредили об угрозе кибератак
13 апреля 2018 07:15 74
Сотрудников Госдепа США предупредили о возможных кибератаках на ведомство.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Politico.
По данным издания, за месяц более двух тысяч сотрудников ведомства получили электронные письма и сообщения в соцсетях с вредоносным ПО.
Сотрудников призвали сообщать о подобных сообщениях, чтобы специалисты могли понять "масштаб кибератак против Госдепа".
"Персоналу рекомендуется быть осведомленным о подозрительной деятельности, связанной с текущими кибероперациями, направленными на Госдепартамент", - говорится в сообщении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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