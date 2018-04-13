Сотрудников Госдепа предупредили об угрозе кибератак

13 апреля 2018 07:15

Сотрудников Госдепа США предупредили о возможных кибератаках на ведомство.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Politico.

По данным издания, за месяц более двух тысяч сотрудников ведомства получили электронные письма и сообщения в соцсетях с вредоносным ПО.

Сотрудников призвали сообщать о подобных сообщениях, чтобы специалисты могли понять "масштаб кибератак против Госдепа".

"Персоналу рекомендуется быть осведомленным о подозрительной деятельности, связанной с текущими кибероперациями, направленными на Госдепартамент", - говорится в сообщении.

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