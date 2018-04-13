При перестрелке в Мексике убили шесть случайных прохожих
Шесть гражданских лиц, случайно попавших под огонь, убиты в результате перестрелки между бандитами в мексиканском городе Рейноса в штате Тамаулипас.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в четверг генеральная прокуратура штата.
"Идет следствие с целью установить обстоятельства, при которых погибли шесть человек и еще один был ранен в ходе столкновения в районе Петролера города Рейноса", - говорится в коммюнике ведомства.
Среди погибших - четверо мужчин и две женщины. По предварительных данным, трое погибших работали на одном из предприятий в районе перестрелки, еще трое были членами одной семьи, оказавшимися в тот момент на улице.
Рейноса часто фигурирует в криминальных сводках. Приграничный с США штат Тамаулипас, где расположен этот населенный пункт, является ареной противостояния двух мощных мексиканских картелей "Лос-Сетас" и "Залив" в контроле над поставками наркотиков в США.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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