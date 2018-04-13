Мужчина сорвался с 4-го этажа, спускаясь по самодельной веревке из одежды - ВИДЕО

13 апреля 2018 09:40

В Бийске мужчина сорвался с высоты четвертого этажа, когда пытался спуститься из квартиры по канату из связанной одежды, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видно, как человек в черном упал на крышу магазина. Что заставило его пойти на рискованный поступок - осталось за кадром.

Возможно, он оказался заперт в квартире и не нашел другого выхода. По некоторым данным, сейчас мужчина в больнице.

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Мужчина сорвался с 4-го этажа, спускаясь по самодельной веревке из одежды

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