Мужчина сорвался с 4-го этажа, спускаясь по самодельной веревке из одежды - ВИДЕО

В Бийске мужчина сорвался с высоты четвертого этажа, когда пытался спуститься из квартиры по канату из связанной одежды, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видно, как человек в черном упал на крышу магазина. Что заставило его пойти на рискованный поступок - осталось за кадром.

Возможно, он оказался заперт в квартире и не нашел другого выхода. По некоторым данным, сейчас мужчина в больнице.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

