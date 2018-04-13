Строитель-отделочник впечатлил интернет акробатическими навыками - ВИДЕО

Мексиканский мастер-отделочник поразил интернет, но вовсе не своими профессиональными навыками, а великолепным вестибулярным аппаратом и координацией движений верхом на строительной стремянке, передает Day.Az со ссылкой на rg.ru.

Делая навесной потолок, он решил не спускаться по лестнице за очередной панелью, а легким приставным шагом "дошел" до стопки панелей ножками стремянки, так же, не спускаясь с лестницы, вернулся на место и продолжил работу - прикрутил отделочный материал саморезами.

Безусловно, это хорошая экономия времени, но о трудоемкости этого варианта можно и поспорить. Впрочем, бесплатным бонусом тут может стать великолепный пресс, а также мышцы бедер и ягодиц.

К сожалению, качество самой отделочной работы этого покорителя стремянки оценить почти невозможно - снималось видео в очень уж скромном разрешении.

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