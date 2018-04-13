В Балтийском море разбился российский вертолёт - ВИДЕО
13 апреля 2018 11:11 199
Вертолет потерпел крушение в акватории Балтийского моря, на борту были два члена экипажа, найдено тело одного погибшего. Об этом сообщил РИА Новости в пятницу источник в экстренных службах, передает Day.Az.
"В Калининградской области произошло крушение вертолета... в акватории Балтийского моря. На борту находились два члена экипажа", - сказал собеседник агентства.
Обнаружено тело одного погибшего, проводятся поисково-спасательные работы.
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