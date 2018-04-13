Здание в центре Киева обстреляли из гранатомета - ФОТО

Неизвестный обстрелял из гранатомета здание в центральной части Киева - Печерском районе, никто не пострадал. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба полиции украинской столицы, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается на странице ведомства в Facebook, инцидент произошел около 02.00 по местному времени, пострадавших нет.

По данным полиции, правоохранители получили сообщение, что люди слышали звук, похожий на взрыв, на вызов направили наряды патрульных, следственно-оперативную группу и взрывотехников.

"При осмотре обнаружено, что повреждено здание, в котором размещены ресторан и отдел продаж одного из застройщиков. Неподалеку от места происшествия, через дорогу, обнаружили отстрелянный тубус от гранатомета с уничтоженными номерами", - говорится в сообщении.

Полицейские исследовали прилегающую территорию и изъяли запись с видеорегистратора, на которой зафиксирован момент обстрела, а также остатки взрывного устройства, которые отправят на экспертизу. После проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией инцидента.

По данным украинских СМИ, было обстреляно здание компании-застройщика "Киевгорстрой".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook