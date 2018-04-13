NASA показали фантастические кадры Северного полюса Юпитера - ВИДЕО

Опубликована 3D-анимация системы из нескольких циклонов на северном полюсе Юпитера, которая напоминает фрактал. Материал доступен на YouTube-канале NASA, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.

NASA опубликовало видео полета над северным полюсом Юпитера, где находится гигантская структура из вихрей, напоминающая восьмиугольник.

Отмечается, что анимационный ролик собран из фото, полученных с межпланетной станции "Юнона". На кадрах виден гигантский циклон в центральной части северного полюса планеты. Его окружают еще восемь циркумполярных циклонов, диаметр которых варьируется от 4 до 4,6 тысячи километров.

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