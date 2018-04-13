Во Франции задержан разыскиваемый Украиной армянский наемник

Гражданина Армении Армена Саркисяна, которого украинские власти обвиняют в организации расстрелов на Майдане, задержали во Франции. Об этом сообщил изданию "Украинская правда" глава ведомства Арсен Аваков, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Армения.

Отмечается, что задержанный представился гражданином Армении, хотя украинский паспорт у него также есть, и он его получил раньше, чем армянский.

В МВД Украины считают Саркисяна одним из организаторов групп "титушек", которые нападали и убивали людей во время Евромайдана.

Помимо этого, Саркисян также является фигурантом других уголовных производств, в частности по организации взрывов и прочих преступлений.

В феврале 2015 были установлены личности руководителей преступных групп, которые вербовали "титушек" для борьбы с активистами Евромайдана, среди них был Армен Саркисян, который координировал группы "титушек".

Титушки - собирательный термин, возникший в мае 2013 года на Украине, первоначально для именования молодых людей, негласно используемых в качестве подстрекателей и наемников для организации силовых провокаций, потасовок, иных акций с применением физической силы.