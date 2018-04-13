Таксист протаранил ворота полицейского участка, спасаясь от грабителей - ВИДЕО

В распоряжении РЕН ТВ появилось видео, на котором запечатлено, как таксист протаранил ворота полицейского участка, передает Day.Az.

Инцидент произошел в Зеленограде.

По предварительным данным, мужчина сделал это намеренно, пытаясь спастись от грабителей.

Инцидент произошел днем 11 апреля. "Форд" снес ворота на КПП полицейского участка. Водитель спровоцировал ДТП, чтобы привлечь внимание полицейских, так как в его машине находились пассажиры, которые пытались его ограбить.

После того, как таксист врезался в ворота, грабители выбежали из машины и скрылись на другом автомобиле.

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