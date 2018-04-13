В Турции задержан один из палачей ИГ

В турецкой провинции Адана на юге страны в рамках спецоперации задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом говорится в сообщении полиции провинции, распространенном в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Также задержаны шесть человек, которые были активными участниками бандформирований в Сирии.

Отметим, что 24 января текущего года в провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции был задержан так называемый "министр здравоохранения" ИГ Кэфах Башер Хусейн.

12 января текущего года полиция Турции задержала так называемого "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

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