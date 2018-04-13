Водитель снял на видео преследующий его призрак женщины на дороге - ВИДЕО

В Малайзии на видео попала женщина-призрак, которая преследовала водителя. Инцидент произошел ранним утром на одной из проселочных дорог в штате Кедах, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.

Эти пугающие кадры были сделаны в 3:25 на просёлочной дороге в малайзийском штате Кедах. Водитель заснял, как его машину преследует мистическая женщина, которая в конечном счёте оказывается прямо перед ним.

Комментаторы на YouTube уверены, что мистическое видео - не более чем фейк. Многие считают, что это лишь рекламный ход в поддержку предстоящей премьеры малайзийского фильма-хоррора.

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