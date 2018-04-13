Водитель снял на видео преследующий его призрак женщины на дороге - ВИДЕО
13 апреля 2018 13:12 201
В Малайзии на видео попала женщина-призрак, которая преследовала водителя. Инцидент произошел ранним утром на одной из проселочных дорог в штате Кедах, передает Day.Az со ссылкой на ktk.kz.
Эти пугающие кадры были сделаны в 3:25 на просёлочной дороге в малайзийском штате Кедах. Водитель заснял, как его машину преследует мистическая женщина, которая в конечном счёте оказывается прямо перед ним.
Комментаторы на YouTube уверены, что мистическое видео - не более чем фейк. Многие считают, что это лишь рекламный ход в поддержку предстоящей премьеры малайзийского фильма-хоррора.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
13:21 178
В Россию вернулся посол Евросоюза
14:25