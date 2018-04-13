В Индии ветер повредил Тадж-Махал - ВИДЕО

Из-за сильного ветра была повреждена самая известная святыня Индии. Особенно сильно пострадали два минарета, расположенные у входных ворот комплекса. Скорость ветра достигала 130 км/час, потому сооружения XVII века не устояли. Восстановительные работы начались безотлагательно, поскольку разрушенный минарет у Королевских ворот - это первое, что видят туристы, посещающие комплекс. Тадж Махал ежедневно привлекает около 12 тыс. посетителей, передает Day.Az со ссылкой на fakty.ua.

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