Рыбак сделал кесарево сечение акуле и спас 98 мальков - ВИДЕО

На побережье штата Виктория в Австралии рыбак Мэтью Орлов выловил тело плоскоголовой семижаберной акулы. Когда мужчина положил рыбу на дно лодки, он обнаружил, что ее живот шевелится, сообщает издание Daily Mail, на сайте также опубликовано видео, передает Day.Az со ссылкой на rosbalt.ru.

"Когда я увидел это, мной овладели инстинкты. Я никогда до этого не делал ничего подобного, но мой опыт рыбака подсказывал, что детенышей надо извлечь как можно скорее", - отметил Орлов. По его словам, он делал рыбе кесарево сечение и достал 98 маленьких акулят. Мужчина выпустил их в воду.

Рыбак также признался, что акула была еще жива, когда проглотила наживку, но пока он тащил улов на берег, ее насмерть загрызла другая акула.

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