Самая большая акула в мире плавала вместе с людьми - ВИДЕО

В Мексике сняли на видео очень крупную китовую акулу, которая подплыла к купающимся в море людям. Один человек подплыл к акуле на расстояние вытянутой руки, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Видео было сделано 36-летним оператором Тарсицио Саньюдо Суаресом с помощью дрона.



На записи видны трое человек, плавающих около акулы. Затем к ним присоединился еще пловец.

Один из купающихся подплыл к акуле на расстояние вытянутой руки и почти дотронулся до ее хвоста.



"Китовые акулы спокойны и не могут причинить человеку никакого вреда. В тот день я тоже поплавал вместе с ними и снял их на камеру GoPro под водой", - рассказал Суарес.



Китовые акулы являются крупнейшими рыбами в мире, их длина может достигать 12 метров. В отличие от большинства других акул они питаются только планктоном и не представляют опасности для человека.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

