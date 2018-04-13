Россия ответит на американские санкции - ПОДРОБНОСТИ

В пятницу руководители фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. Спикер Госдумы пояснил, что проект будет обсуждаться с представителями всех фракций, прорабатываться с экспертами и правительством, а также будет направлен в регионы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, законопроект предполагает приостановку сотрудничества с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей. Также депутаты предложили ввести запрет на ввоз американской алкогольной, табачной и сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, проект предусматривает запрет или ограничение на наем граждан США. В Госдуме подчеркнули, что запреты не коснутся ввоза товаров для личного пользования.

Законопроект для проработки

Комментируя журналистам внесенный законопроект, Володин напомнил, что парламентарии уже неоднократно обсуждали необходимость ответа "на хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса".

"Мы планируем обсудить законопроект на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций, разослать его в регионы нашим коллегам, проработать еще раз с экспертами и правительством России. После чего рассмотрим его на ближайшем заседании Госдумы", - рассказал Володин, уточнив, что внеочередное заседание Совета ГД планируется на 16 апреля.

Как пояснили в пресс-службе Госдумы, законопроект разработан как ответная мера на вызовы Соединенных Штатов Америки. К ним в парламенте отнесли "недружественные и неконструктивные" действия страны, введение санкций в отношении России, ее граждан и юридических лиц.

Меры затронут не только США. Как пояснил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, ответ России на санкции США затронет Францию, Великобританию и те страны, которые имеют "определенную позицию" по Сирии.

Предлагаемые меры

Первый вице-спикер ГД Иван Мельников рассказал, что законопроект об ответных мерах на санкции предусматривает приостановку сотрудничества с США в сфере атомной, авиастроительной и ракетно-двигательной отраслей.

"Речь идет о прекращении или приостановлении международного сотрудничества РФ, российских юридических лиц с США и организациями, которые находятся под юрисдикцией США, в атомной отрасли, авиастроительной, ракетно-двигательной отрасли ", - сказал Мельников журналистам.

В проекте против санкций США также идет речь о запрете участия в приватизации имущества в России со стороны представителей США.

"Речь идет о лекарственных средствах, речь идет о запрете участия в процедуре приватизации государственного и муниципального имущества. Речь идет о запрете или ограничении допуска технологического оборудования и программного обеспечения", - сказал Мельников журналистам в пятницу.

При этом в проекте документа, поступившего в распоряжение РИА Новости, отмечается, что запрет на лекарства, аналоги которых не производятся в России, распространяться не будет.

Законопроект содержит и запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции.

"В этом законопроекте речь идет о запрете или ограничении ввоза сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которой являются США и (или) другие государства, которые поддерживают те меры, которые США приняли по отношению к нашей стране. Речь идет об алкогольной и табачной продукции", - сказал первый вице-спикер Госдумы.

Кроме того, как следует из проекта, поступившего в распоряжение РИА Новости, документ предусматривает запрет или ограничение на наем граждан Соединенных Штатов Америки или поддерживающих их политику стран. Кроме того, законопроект предусматривает повышение сборов на аэронавигационное обслуживание американских судов, а также запрет или ограничение на вывоз продукции и оборудования из редкоземельных металлов.

Также, как рассказал РИА Новости председатель комитета Совфеда по бюджету Сергей Рябухин, в случае принятия этого закона Россия перестанет поставлять в США титан, необходимый для производства самолетов Boeing, и двигатели РД-180, которые используется для гражданских и военных спутников.

"Стимул для развития"

Парламентарии рассчитывают, что законопроект послужит толчком для развития российской экономики.

"Мы не раз говорили о том, что подобные запреты со стороны США являются стимулом для развития российской экономики. Что касается КПРФ, мы считаем, что и в этот раз это будет толчком к развитию российской экономики", - сказал Мельников.

Он также рассказал, что законопроектом дается поручение правительству и высшим должностным лицам субъектов государства проработать механизмы по замещению на российском рынке американских товаров и услуг.

Авторы документы рассчитывают, что правительство будет привлекать инвестиции иностранных государств, не поддерживающих политику Соединенных Штатов.

"Правительству Российской Федерации, высшим исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации принимать и осуществлять меры по привлечению инвестиций из иностранных государств, не поддерживающих противоправные и недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств, в экономику Российской Федерации", - говорится в проекте.

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