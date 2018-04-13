Женщина, снимавшая деньги через банкомат, чуть не поплатилась за свою беспечность - ВИДЕО

Видеоролик, снятый в провинции Цзянси (Китай), наглядно демонстрирует, что всегда нужно проявлять бдительность, особенно если вы снимаете деньги через банкомат, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Героиня этого видеоролика даже не заметила, что сзади к ней пристроился незнакомец, который, дождавшись, пока появятся наличные, выхватил купюры на сумму примерно 800 долларов и бросился наутёк.

Жертве кражи повезло, ведь она подняла крик, и вора схватили, но надо признать, что беспечность могла обойтись ей куда дороже, если бы незнакомец сумел скрыться.

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