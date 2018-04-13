Генсек ООН: в международные отношения вернулась «Холодная война»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что в международные отношения вернулась "Холодная война", однако больше нет механизмов контроля, которые помогали сдерживать эскалацию конфликтов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает РИА "Новости".

"Холодная война" вернулась в полном смысле этого слова, но больше не присутствуют механизмы контроля, которые в прошлом помогали контролировать риск эскалации", - сказал Гутерреш на заседании Совета Безопасности ООН.

Также он рассказал о том, каким путем должен быть урегулирован конфликт в Сирии.

"Долгие 8 лет народ Сирии страдал. Нет военного решения конфликта, урегулирование должно быть политическим - через Женевские межсирийские переговоры, как это указано в резолюции 2254 Совета безопасности, наряду с последовательными усилиями моего спецпосланника Стаффана де Мистуры", - добавил Гутерреш.