«Челси» направил жалобу в УЕФА на избиение своих болельщиков в Барселоне

Лондонский "Челси" направил официальную жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной", который состоялся в столице Каталонии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Советский спорт".

По информации пресс-службы "синих", болельщики лондонской команды на выходе со стадиона "Камп Ноу" после игры вступили в конфликт с сотрудниками охраны и правоохранительных органов. Последние были вынуждены применить силу и использовали дубинки, которыми начали избивать болельщиков.

Также сообщается, что полиция выборочно выдергивала людей из толпы, бросала их на пол, после чего принималась бить фанатов дубинками.

Матч "Барселона" - "Челси" завершился победой "сине-гранатовых" со счетом 3:0.