Источник сообщил о смерти лидера Ливийской национальной армии Хафтара
13 апреля 2018 22:01 29
Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар скончался в Париже.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил РИА Новости источник в Триполи.
"Поступает информация о его кончине", - сказал собеседник агентства.
Ранее французская газета Monde со ссылкой на источники сообщила, что командующий армией Ливии маршал Халифа Хафтар, предположительно, был госпитализирован во Франции. У Хафтара, возможно, случился инсульт, что потребовало немедленного лечения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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