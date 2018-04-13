Источник сообщил о смерти лидера Ливийской национальной армии Хафтара

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар скончался в Париже.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил РИА Новости источник в Триполи.

"Поступает информация о его кончине", - сказал собеседник агентства.

Ранее французская газета Monde со ссылкой на источники сообщила, что командующий армией Ливии маршал Халифа Хафтар, предположительно, был госпитализирован во Франции. У Хафтара, возможно, случился инсульт, что потребовало немедленного лечения.