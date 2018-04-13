"Реал" и "Бавария" установят рекорд по количеству встреч между собой в еврокубках

"Реал" и "Бавария" обновят еврокубковый рекорд, сыграв друг с другом в полуфинале Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По итогам жеребьевки полуфинала Лиги чемпионов, которая прошла сегодня, 13 апреля, в швейцарском Ньоне, мадридскому "Реалу" предстоит встретиться с мюнхенской "Баварией". Матчи между командами станут для них 25-м и 26-м соответственно. Таким образом, клубы обновят еврокубковый рекорд по количеству встреч между двумя командами.

Первый матч "Бавария" и "Реал" проведут в Мюнхене 25 апреля. Ответная встреча состоится в Мадриде 1 мая.