Один человек погиб в ходе стычек в Газе, число раненых превысило 700

Один палестинец погиб в ходе столкновений с израильской армией в пятницу на границе с сектором Газа, число раненых возросло до 701 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил РИА Новости представитель министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра.

"Погиб 28-летний палестинец в ходе столкновений с израильской армией на границе с сектором Газа, 701 человек получили различные ранения, в том числе 15 медиков и два журналиста", - заявил аль-Кедра.

Он добавил, что 163 человека получили ранения боевыми пулями, 12 резиновыми пулями, 72 человека получили отравление от "газовых бомб".

Ранее пресс-служба израильской армии сообщила, что в пятничных столкновениях на границе с Газой принимают участие около 10 тысяч палестинцев. Протестующие пытаются преодолеть пограничную стену, а также бросают в военных бутылки с зажигательной смесью. Израильская армия использует различные средства разгона акций протестов, в том числе огнестрельное оружие.

Организаторы рассчитывают привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта - судьбе миллионов палестинцев, в разные годы изгнанных с территории современного Израиля, и их потомков, живущих на чужбине.

Израильские военные объясняют использование огнестрельного оружия против наиболее активных участников волнений необходимостью защиты государственной границы. Они отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.