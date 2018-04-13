В Лондоне арестовали подозреваемого в подготовке терактов
13 апреля 2018 22:45 122
Британская полиция заявила об аресте подозреваемого в подготовке террористических актов в Лондоне.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, 27-летнего подозреваемого задержал контртеррористический отдел полиции. Также была арестована 24-летняя женщина по подозрению в сокрытии информации о готовящихся терактах.
В 2017 году сообщалось, что в Лондоне задержали 14-летнюю девочку по подозрению в подготовке теракта. В пресс-службе Скотленд-Ярда заявляли, что ее подозревали в содействии при подготовке теракта. Также раннее сообщалось, что в Лондоне задержали 17-летнего подозреваемого по делу о теракте в метро.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!