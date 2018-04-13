В России фанат ЦСКА ударил ножом сына, болеющего за "Спартак"

13 апреля 2018 23:33

Жителя Кировской области - фаната футбольного клуба ЦСКА - приговорили к 4 годам лишения свободы за то, что он во время конфликта с сыном, болеющим за "Спартак", ударил его ножом в грудь при просмотре матча с участием этих команд.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила региональная прокуратура.

"Установлено, что во время трансляции футбольного матча между 54-летним осужденным, который является фанатом ЦСКА, и его сыном - болельщиком ФК "Спартак" - произошел конфликт. В ходе ссоры отец нанес сыну удар ножом в грудь, причинив тяжкие телесные повреждения", - говорится в сообщении. Инцидент произошел в ноябре 2017 года.

Уточняется, что после произошедшего потерпевшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, благодаря чему он остался жив.

Суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, и приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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