США готовят новые торговые ограничения для Китая

Белый дом планирует усилить давление на Китай, полагая, что его жесткая стратегия в отношении торговых отношений с Пекином приносит плоды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным источников в администрации президента, уже в начале следующей недели торговый представитель США опубликует список товаров китайского экспорта общим объемом $100 млрд в год, которые будут облагаться 25% пошлиной.

В начале апреля Вашингтон уже обнародовал детали плана введения 25%-ной пошлины для товаров китайского экспорта на общую сумму порядка $50 млрд в год, что вызвало зеркальную реакцию Китая.

Вслед за этим президент США Дональд Трамп дал указание американскому торговому представителю Роберту Лайтхайзеру рассмотреть возможность расширения списка китайских товаров, облагаемых повышенными пошлинами, на $100 млрд.

Новый список, вероятно, будет включать и ряд потребительских товаров, отмечают эксперт.

Кроме того, американский Минфин готовит пакет мер, которые заблокируют китайские инвестиции в высокотехнологические отрасли США, в том числе, приобретение активов и создание СП в этих сферах, отмечают источники.

Планируемые меры нацелены на промышленные отрасли, которые китайские власти субсидируют, стремясь превратить их в "национальных технологических чемпионов", говорят источники.

По их словам, представители администрации Трампа обсуждают возможность введения этих мер не на временной, а на постоянной основе, и их сохранения даже в случае изменения Китаем промышленной политики.