В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков распологался в 98 километрах к юго-западу от города Конья. Очаг залегал на глубине пяти километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.