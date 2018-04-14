В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7

14 апреля 2018 00:17

В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно информации, эпицентр подземных толчков распологался в 98 километрах к юго-западу от города Конья. Очаг залегал на глубине пяти километров.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

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