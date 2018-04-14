В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7
14 апреля 2018 00:17 175
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно информации, эпицентр подземных толчков распологался в 98 километрах к юго-западу от города Конья. Очаг залегал на глубине пяти километров.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13 апреля 23:48 157
США готовят новые торговые ограничения для Китая
13 апреля 23:33 207
В России фанат ЦСКА ударил ножом сына, болеющего за "Спартак"
13 апреля 23:03 359
Представитель ливийской армии опроверг смерть маршала Хафтара - ОБНОВЛЕНО
13 апреля 23:01 189
Один человек погиб в ходе стычек в Газе, число раненых превысило 700
13 апреля 22:45 186
В Лондоне арестовали подозреваемого в подготовке терактов
13 апреля 23:48
США готовят новые торговые ограничения для Китая
13 апреля 23:33
В России фанат ЦСКА ударил ножом сына, болеющего за "Спартак"
13 апреля 23:16
Ученые назвали безопасную для организма дозу алкоголя
13 апреля 23:09
İndi hostel açmaq daha sərfəlidir - VİDEO
13 апреля 22:45
В Лондоне арестовали подозреваемого в подготовке терактов
13 апреля 22:35
Лейла Юнус и анекдот: «правозащитница» со свечкой в руках
13 апреля 22:14
Evinin həyətində muzey yaratdı - VİDEO
13 апреля 21:36
Генсек ООН: в международные отношения вернулась «Холодная война»
13 апреля 21:33
В Италии обнаружили средневекового "киборга"
13 апреля 21:31
В США ресторан добавил в меню бургер с тарантулом
-
13 Апр. 01:35 16 098
-
13 Апр. 15:29 15 578
-
13 Апр. 01:43 15 077
-
13 Апр. 02:49 7 029
-
13 Апр. 17:40 3 823