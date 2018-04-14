Трамп обвинил бывшего заместителя главы ФБР во лжи

Президент США Дональд Трамп обвинил в пятницу бывшего заместителя директора Федерального бюро расследований (ФБР) Эндрю Маккейба во лжи и в том, что экс-глава ФБР Джеймс Коми осуществлял над ним полный контроль. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Тwitterв связи с публикацией генеральным инспектором министерства юстиции доклада, в котором перечислены причины увольнения Маккейба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Он лгал! лгал! лгал! Маккейб находился под полным контролем Коми. Маккейб - это Коми!" - написал глава государства. Перечисленные в документе причины он назвал "полной катастрофой".

Трамп вновь заявил об отсутствии приписываемого его избирательному штабу сговора с Россией во время предвыборной гонки. "Все это (обвинения в сговоре - прим. ТАСС) было сфабриковано этой кучкой воров и отребья", - заключил президент, по-видимому, говоря о Коми и его команде.

В докладе генерального инспектора, в частности, говорится, что Маккейб, согласно результатам проведенной проверки, "не имея на то разрешения, раскрыл информацию новостному изданию и в ряде случаев не был откровенен, даже находясь под присягой". Замглавы ФБР был уволен за два дня до планируемой добровольной отставки, о которой сам он объявил еще в январе. Маккейб, занимавшийся расследованием приписываемого России вмешательства в выборы, работал в ФБР более 20 лет, и из-за отстранения от должности под вопросом выплата ему пенсии.

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в выборы 2016 года. На данный момент расследования на этот счет продолжают проводить ФБР, спецкомитеты по разведке обеих палат Конгресса, а также аппарат назначенного минюстом спецпрокурора Роберта Мюллера. Президент Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.