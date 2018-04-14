США вместе с Францией и Великобританией ударили по Сирии - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО

06:28

Председатель Объединенного комитета начальников штабов СШАДжозеф Данфорд заявил, что серия ударов по Сирии завершена.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с главой ПентагонаДжеймсом Мэттисом, сообщает Reuters.

По его словам, одной из целей был исследовательский центр, другой - хранилище химического оружия. Данфорд уточнил, что все цели были связаны с "программой химического оружия" Дамаска.

Мэттис, в свою очередь, отметил, что США пока не планируют последующих ударов по сирийской территории. Глава Пентагона назвал обстрел "разовой атакой".

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ начать удары по Сирии. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

После заявления Трампа в Дамаске прогремела серия взрывов.

----------

06:11

Соединенные Штаты вместе с Францией и Великобританией в пятницу начали военную операцию против Сирии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Дональд Трамп во время выступления из Белого дома.

"Я приказал Вооруженным силам Соединенных Штатов нанести высокоточные удары по объектам, связанным с потенциалом химического оружия сирийского диктатора Башара Асада. В настоящее время осуществляется совместная операция с Вооруженными силами Франции и Соединенного Королевства", - отметил он.

По словам президента, США готовы использовать "все инструменты национальной мощи" против Сирии, пока Дамаск не прекратит применение химоружия.

Трамп добавил, что США рассчитывают на улучшение отношений с РФ и Ираном, но допускают, что этого может не произойти. Он подчеркнул при этом, что США ни при каких условиях не добиваются сохранения неопределенно долгого военного присутствия в Сирии.

Нажмите на видео для просмотра:

