Трамп рассказал, какие страны наносят удар по Сирии

Операция в Сирии проходит с участием военнослужащих США, Франции и Великобритании, заявил американский президент Дональд Трамп, объявив начало операции, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Совместная операция с ВС Франции и Великобритании сейчас началась, мы благодарим их", - сказал президент США в телевизионном обращении, которое показали в прямом эфире местные телеканалы.

Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в САР, которую сирийские власти отрицают. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил в пятницу на брифинге, что распространенный в СМИ и соцсетях видеоролик об оказании первой помощи "пострадавшим" в результате "химической атаки" в сирийской Думе целиком является постановочным. По словам представителя военного ведомства, установлены и найдены непосредственные участники данной инсценировки, которые рассказали, как проводилась постановочная съемка.

