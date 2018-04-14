Франция назвала цели удара по Сирии
14 апреля 2018 06:15 156
Президент Франции Эммануэль Макрон отдал приказ о применении французских войск для совместных с США и Британией ударов по Сирии, сообщает Елисейский дворец, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Наша операция будет ограничена ударами по объектам сирийского правительства, которые позволяют создавать и использовать химическое оружие", - говорится в коммюнике.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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