Франция назвала цели удара по Сирии

14 апреля 2018 06:15

Президент Франции Эммануэль Макрон отдал приказ о применении французских войск для совместных с США и Британией ударов по Сирии, сообщает Елисейский дворец, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наша операция будет ограничена ударами по объектам сирийского правительства, которые позволяют создавать и использовать химическое оружие", - говорится в коммюнике.

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