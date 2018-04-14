Франция назвала цели удара по Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон отдал приказ о применении французских войск для совместных с США и Британией ударов по Сирии, сообщает Елисейский дворец, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Наша операция будет ограничена ударами по объектам сирийского правительства, которые позволяют создавать и использовать химическое оружие", - говорится в коммюнике.