Сирийская армия сбила 13 ракет к югу от Дамаска

Сирийская армия сбила 13 ракет в районе города Кисва, расположенного в 15 километрах к югу от Дамаска.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на жителей города.

Ранее президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй также поручила вооруженным силам страны нанести удар по Сирии.

"Перехвачены и сбиты 13 ракет в районе Кисва", - говорится в сообщении.