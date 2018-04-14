Мэй объяснила решение начать удары по Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что дала приказ британским войскам нанести точные удары по территории Сирии для уничтожения химического оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Reuters.

"Речь не идет о вмешательстве в гражданскую войну. Речь не идет о смене режима. Речь идет об ограниченном и точном ударе, который не усилит напряжение в регионе", - говорится в заявлении.

Там отмечается, что будет сделано все возможное, чтобы удар не привел к жертвам среди мирного населения.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к американскому народу сообщил, что отдал приказ произвести ракетные удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе.