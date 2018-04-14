Пентагон: США стараются избегать потерь среди мирного населения в Сирии

14 апреля 2018 06:24

США принимают все меры, чтобы избежать потерь среди мирного населения и иностранных граждан при нанесении ударов в Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам в пресс-центре Пентагона в пятницу заявил министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис.

"Я хочу подчеркнуть, что эти удары направлены против сирийского режима. Нанося эти удары, мы предпринимаем огромные усилия, чтобы избежать потерь среди гражданских и иностранцев", - сказал он.

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