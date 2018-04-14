В Дамаске частично нарушено электроснабжение, слышны мощные взрывы
14 апреля 2018 06:26 165
В сирийской столице частично нарушено электроснабжение, слышны мощные взрывы - телеканал, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Аэропорт Дамаска в ходе ночного нападения на столицу Сирии атаке не подвергался. Об этом сообщает агентство Sana.
По его данным, столичный аэропорт не подвергался нападению с воздуха, которое совершили в ночь с субботы на воскресенье США, Великобритания и Франция. По информации агентства, основными целями ударов с воздуха стали "объекты в пригородах сирийской столицы, позиции сил ПВО страны".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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