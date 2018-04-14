Мэттис рассказал о целях удара США по Сирии

Вашингтон, Лондон и Париж наносят удары по объектам в Сирии, связанным с производством химического оружия. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в пятницу министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Ранее сегодня президент Трамп дал приказ американским военным осуществить операции совместно с нашими союзниками, чтобы уничтожить мощности сирийского режима по разработке и производству химического оружия," - сказал он. "Сегодня вечером Франция, Соединенное Королевство и США приняли решительные меры по нанесению ударов по инфраструктуре, связанной с химическим оружием", - добавил Мэттис.