Генсек НАТО поддержал нанесение США ударов по Сирии
14 апреля 2018 06:33 165
Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал удары США, Великобритании и Франции по Сирии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу пресс-службой альянса.
"Я поддерживаю действия, предпринятые США, Великобританией и Францией против сирийских объектов с химическим оружием", - говорится в документе.
Заявление распространено от имени генсека альянса, а не всей организации. Ранее источник ТАСС подтвердил, что НАТО, как организация, не принимает участия в ударах по Сирии.
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