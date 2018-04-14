Генсек НАТО поддержал нанесение США ударов по Сирии

14 апреля 2018 06:33

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал удары США, Великобритании и Франции по Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу пресс-службой альянса.

"Я поддерживаю действия, предпринятые США, Великобританией и Францией против сирийских объектов с химическим оружием", - говорится в документе.

Заявление распространено от имени генсека альянса, а не всей организации. Ранее источник ТАСС подтвердил, что НАТО, как организация, не принимает участия в ударах по Сирии.



 

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