В США назвали время начала ударов по Сирии
14 апреля 2018 06:44 124
США, Франция и Великобритания начали наносить удары по Сирии в 21.00 по Вашингтону (04.00 мск).
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщил на брифинге председатель Объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд.
"В 21.00 по времени Восточного побережья французские, британские и американские военные силы нанесли удары по целям в Сирии", - сказал Данфорд.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13 апреля 23:48
США готовят новые торговые ограничения для Китая
13 апреля 23:33
В России фанат ЦСКА ударил ножом сына, болеющего за "Спартак"
-
13 Апр. 15:29 15 818
-
13 Апр. 17:40 4 124
-
13 Апр. 14:45 4 053
-
13 Апр. 11:00 3 400
-
13 Апр. 12:10 2 564